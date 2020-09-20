Бледанс призналась, что хочет «капризничать, кушать фрукты и заниматься сексом»

Эвелина Бледанс возмущена скупостью и жадностью современных мужчин. В этом актриса и телеведущая призналась в интервью изданию «Собеседник.ру», комментируя скандал вокруг российского миллиардера Владислава Доронина, который через суд потребовал от своей бывшей возлюбленной — супермодели Наоми Кемпбелл — возместить ему потраченные на нее за пять лет романа три миллиона рублей.

«Это такая помойка! Ну как можно что-то забирать у женщины?! Ты ей делал подарки, а потом приходишь и говоришь: „Отдай мне все назад!“ А ты не хочешь ей отдать то, что получил от нее? Почему измеряются только деньги, а не то, чем мы наполняем мужчин?!» — недоумевает Бледанс.

Сама 51-летняя знаменитость предпочитает ни от кого не зависеть и зарабатывать на жизнь собственными силами.

«Интересно мне было бы посмотреть, как у меня кто-то что-то забрал бы. Но у меня другая проблема — я всегда всем все оставляла сама, уходила с одной сумкой. Не прошу помощи у мужчин, работаю сама», — заметила Эвелина.

Однако, признается Бледанс, дается такая независимость ей не так уж просто. Все чаще хочется расслабиться и покапризничать, но позволить этого себе она не может.

«Всегда думаю: „Я такая сильная, сама все смогу!“ Однако в последнее время становится все тяжелее и тяжелее все наживать… Силы уже не те. Я хочу отдыхать на море, капризничать, кушать фрукты и заниматься сексом! Но приходится работать», — поделилась артистка.

Она посетовала, что времена, когда мужчины задаривали любимых подарками, ушли в прошлое. Сейчас у кавалеров модно вести женщину не в ювелирный магазин, а в бар или в баню.

Как напоминают «Дни.ру», сама Эвелина Бледанс после развода в 2017 году с третьим мужем одна воспитывает младшего сына с синдромом Дауна. Артистка стойко переносит испытания судьбы и активно делится своим опытом с подписчиками в Instagram.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс признавалась, что боится заболеть раком из-за душевных переживаний и чувства вины перед старшим сыном.