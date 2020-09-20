«Сразу помолодел!» — Певцов «вышел на свободу» после двухнедельной изоляции
Актер записал забавный видеоролик по случаю возвращения на сцену.
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Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov
Период самоизоляции Дмитрия Певцова подошел к концу. Об этом актер театра и кино с радостью сообщил поклонникам в Instagram. Как писал 5-tv.ru, в конце августа ему поставили диагноз «внебольничная вирусная пневмония». Коронавирусная инфекция у звезды «Бандитского Петербурга» не подтвердилась. Однако после его выписки из больницы в Коммунарке врачи настояли на соблюдении строгой двухнедельной изоляции. Завершение этого периода народный артист отметил забавным видеообращением.
«Ребята, я выхожу из режима самоизоляции. Осталось только оформить документы — и все. Как говорится, на свободу с чистой совестью», — сказал на камеру Певцов в замедленном, а затем ускоренном темпе.
На видео актер появился в футболке оранжевого цвета, в какой облачают заключенных многих американских тюрем. А свою речь он сопроводил песней Александра Розенбаума «Гоп-стоп» в собственном исполнении. Так Певцов подчеркнул, что двухнедельное пребывание дома оказалось для него сродни тюремному заключению. В посте автор приписал, что через два дня возвращается на сцену театра Ленком. Соскучившиеся подписчики порадовались за любимца и пожелали всех благ. Многие отметили, что изоляция пошла знаменитости на пользу — он посвежел и заражает других исключительно оптимизмом.
«Особенно приятно, когда таких людей „выпускают“»;
«Выбрит, здоров и радостен! Сразу помолодел!»
«Это называется: почувствуйте разницу!» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Певцов почтил память старшего сына трогательным видео. Сын актера скончался в результате несчастного случая в возрасте 22 лет.
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