«Сразу помолодел!» — Певцов «вышел на свободу» после двухнедельной изоляции

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Валентин Черников
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Актер записал забавный видеоролик по случаю возвращения на сцену.

Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov

Период самоизоляции Дмитрия Певцова подошел к концу. Об этом актер театра и кино с радостью сообщил поклонникам в Instagram. Как писал 5-tv.ru, в конце августа ему поставили диагноз «внебольничная вирусная пневмония». Коронавирусная инфекция у звезды «Бандитского Петербурга» не подтвердилась. Однако после его выписки из больницы в Коммунарке врачи настояли на соблюдении строгой двухнедельной изоляции. Завершение этого периода народный артист отметил забавным видеообращением.

«Ребята, я выхожу из режима самоизоляции. Осталось только оформить документы — и все. Как говорится, на свободу с чистой совестью», — сказал на камеру Певцов в замедленном, а затем ускоренном темпе.

Instagram @dima_pevtsov

На видео актер появился в футболке оранжевого цвета, в какой облачают заключенных многих американских тюрем. А свою речь он сопроводил песней Александра Розенбаума «Гоп-стоп» в собственном исполнении. Так Певцов подчеркнул, что двухнедельное пребывание дома оказалось для него сродни тюремному заключению. В посте автор приписал, что через два дня возвращается на сцену театра Ленком. Соскучившиеся подписчики порадовались за любимца и пожелали всех благ. Многие отметили, что изоляция пошла знаменитости на пользу — он посвежел и заражает других исключительно оптимизмом.

«Особенно приятно, когда таких людей „выпускают“»;

«Выбрит, здоров и радостен! Сразу помолодел!»

«Это называется: почувствуйте разницу!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Певцов почтил память старшего сына трогательным видео. Сын актера скончался в результате несчастного случая в возрасте 22 лет.

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