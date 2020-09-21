Пособие для безработных с детьми предложили увеличить в России

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Валентин Черников
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Размер доплаты может возрасти до величины прожиточного минимума для ребенка.

Пособие для безработных с детьми предложили увеличить в России

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила повысить размер пособия для безработных с детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егора Пьяных.

По мнению руководства организации, выплаты для неработающих граждан нужно увеличить относительно размера стандартного пособия, и притом пропорционально количеству детей. Соответствующую идею ФНПР внесло в генеральное соглашение между правительством РФ, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

С апреля этого года безработные с детьми имеют право на получение дополнительных трех тысяч рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Федерация профсоюзов добивается, чтобы эта сумма повысилась до среднероссийской величины прожиточного минимума на ребенка — 10,7 тысячи рублей. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой отметили, что комментировать инициативу ФНПР пока преждевременно.

Ранее 5-tv.ru писал, на сколько вырастет пенсия в 2021 году.

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