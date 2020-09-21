Стеша Маликова показала трогательное фото маленького братика с отцом
Снимок, на котором Марк сидит на плечах у певца, дизайнер опубликовала в разделе сторис в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь известного российского поп-исполнителя Дмитрия Маликова Стефания не перестает умилять поклонников семейными кадрами. На этот раз начинающий дизайнер решила показать фолловерам трогательный домашний снимок отца с сыном Марком. На фото трехлетний малыш сидит на плечах у звездного папы.
И юный сорванец, и заботливый артист не могут скрыть улыбку, глядя в камеру. Судя по всему, умиление испытала и сама Стеша, стоящая по ту сторону объектива. Свои эмоции девушка отразила посредством эмодзи в виде сердца, которое лаконично передало ее чувства к членам семьи.
К слову, это не первый раз, когда Стефания Маликова публикует кадры из семейного архива. Например, не так давно дочь певца показала, как ее младший брат мешал папе сосредоточиться на музыке.
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