Стеша Маликова показала трогательное фото маленького братика с отцом

|
Карина Бернтгольц
16

Снимок, на котором Марк сидит на плечах у певца, дизайнер опубликовала в разделе сторис в Instagram.

Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дочь известного российского поп-исполнителя Дмитрия Маликова Стефания не перестает умилять поклонников семейными кадрами. На этот раз начинающий дизайнер решила показать фолловерам трогательный домашний снимок отца с сыном Марком. На фото трехлетний малыш сидит на плечах у звездного папы.

И юный сорванец, и заботливый артист не могут скрыть улыбку, глядя в камеру. Судя по всему, умиление испытала и сама Стеша, стоящая по ту сторону объектива. Свои эмоции девушка отразила посредством эмодзи в виде сердца, которое лаконично передало ее чувства к членам семьи.

Instagram @steshamalikova

К слову, это не первый раз, когда Стефания Маликова публикует кадры из семейного архива. Например, не так давно дочь певца показала, как ее младший брат мешал папе сосредоточиться на музыке. 

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:53
Стеша Маликова показала трогательное фото маленького братика с отцом
4:38
Прилучного разыскивают судебные приставы после разрыва с Муцениеце
4:17
Пособие для безработных с детьми предложили увеличить в России
3:47
«У Волочковой появилась конкурентка»: Кудрявцева отдала трехлетнюю дочь на балет
3:30
Подозреваемая в отправке Трампу письма с ядом задержана
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»
«Платье недорогое»: образ Марины Александровой на «Кинотавре» раскритиковала дизайнер

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок