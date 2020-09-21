Стеша Маликова показала трогательное фото маленького братика с отцом

Дочь известного российского поп-исполнителя Дмитрия Маликова Стефания не перестает умилять поклонников семейными кадрами. На этот раз начинающий дизайнер решила показать фолловерам трогательный домашний снимок отца с сыном Марком. На фото трехлетний малыш сидит на плечах у звездного папы.

И юный сорванец, и заботливый артист не могут скрыть улыбку, глядя в камеру. Судя по всему, умиление испытала и сама Стеша, стоящая по ту сторону объектива. Свои эмоции девушка отразила посредством эмодзи в виде сердца, которое лаконично передало ее чувства к членам семьи.

Instagram @steshamalikova

К слову, это не первый раз, когда Стефания Маликова публикует кадры из семейного архива. Например, не так давно дочь певца показала, как ее младший брат мешал папе сосредоточиться на музыке.