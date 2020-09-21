«Белые каски» готовят в Сирии новую провокацию с химоружием
Традиционно, целью съемки является попытка обвинить армию Сирии в незаконных действиях в отношении мирных жителей.
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Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli, 5-tv.ru
Новую провокацию с применением отравляющих веществ готовят боевики в идлибской зоне деэскалации.
Как сообщили в российском Центре по примирению сторон, в очередных постановочных видеосъемках принимают участие активисты скандально-известной организации «Белые каски».
По последним данным, террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия.
В Российском центре по примирению в очередной раз призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.
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