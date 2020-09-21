«Белые каски» готовят в Сирии новую провокацию с химоружием

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Традиционно, целью съемки является попытка обвинить армию Сирии в незаконных действиях в отношении мирных жителей.

Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Новую провокацию с применением отравляющих веществ готовят боевики в идлибской зоне деэскалации.

Как сообщили в российском Центре по примирению сторон, в очередных постановочных видеосъемках принимают участие активисты скандально-известной организации «Белые каски».

По последним данным, террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия.

В Российском центре по примирению в очередной раз призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Тема:
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