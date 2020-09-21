Новый вид льготной ипотеки хотят запустить в России
Предложение о выгодных условиях приобретения жилья для детей-сирот рассматривают в правительстве.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат, 5-tv.ru
В России может появиться новый вид ипотеки — жилищное кредитование детей-сирот. Планируется, что предоставлять займ будут по ставке от 2 до 6% годовых.
Как рассказали «Известиям» в общественной организации «Общероссийский народный фронт», предложение уже рассматривают в кабмине. По информации Счетной палаты, около 200 тысяч выпускников детдомов по всей стране стоят в очереди на получение квартир.
Между тем проблема решается. Сейчас для достигших совершеннолетия разрабатывают систему социальных сертификатов, а льготная ипотека поможет сиротам выбрать жилье по месту работы или учебы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему могут упасть цены на жилье.
Читайте также
82%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?