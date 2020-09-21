Новый вид льготной ипотеки хотят запустить в России

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Предложение о выгодных условиях приобретения жилья для детей-сирот рассматривают в правительстве.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат, 5-tv.ru

В России может появиться новый вид ипотеки — жилищное кредитование детей-сирот. Планируется, что предоставлять займ будут по ставке от 2 до 6% годовых.

Как рассказали «Известиям» в общественной организации «Общероссийский народный фронт», предложение уже рассматривают в кабмине. По информации Счетной палаты, около 200 тысяч выпускников детдомов по всей стране стоят в очереди на получение квартир.

Между тем проблема решается. Сейчас для достигших совершеннолетия разрабатывают систему социальных сертификатов, а льготная ипотека поможет сиротам выбрать жилье по месту работы или учебы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему могут упасть цены на жилье. 

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