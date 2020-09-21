Видео: силовики в Бресте применили слезоточивый газ против протестующих
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила информацию о жестких мерах реагирования на действия манифестантов.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Instagram @nirvana6500__
Бойцы белорусского ОМОН применили слезоточивый газ против протестующих в Бресте. Видео с места событий появилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, как силовики подходят к группе манифестантов, после чего один из правоохранителей распыляет людям в лицо газовый баллончик. После этого начинаются задержания. По сообщениям очевидцев, в отделение увезли около десяти человек.
Факт применения спецсредств подтвердила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«Подтверждаем, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях», — сказала представительница ведомства.
Чемоданова отметила, что силовики контролируют ситуацию во всех регионах страны. Во время акций протеста в других городах, в том числе в Минске, спецсредства и боевая техника не применялись. Тем временем протесты в столице республики продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что шесть станций метро в центре Минска закрылись на вход и выход.
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