Видео: силовики в Бресте применили слезоточивый газ против протестующих

Бойцы белорусского ОМОН применили слезоточивый газ против протестующих в Бресте. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как силовики подходят к группе манифестантов, после чего один из правоохранителей распыляет людям в лицо газовый баллончик. После этого начинаются задержания. По сообщениям очевидцев, в отделение увезли около десяти человек.

Факт применения спецсредств подтвердила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Подтверждаем, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях», — сказала представительница ведомства.

Чемоданова отметила, что силовики контролируют ситуацию во всех регионах страны. Во время акций протеста в других городах, в том числе в Минске, спецсредства и боевая техника не применялись. Тем временем протесты в столице республики продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть станций метро в центре Минска закрылись на вход и выход.