В лучших традициях: в Москве свадьба завершилась потасовкой со стрельбой

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Василий Заика
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Конфликт между посетителями двух близлежащих кафе разгорелся вечером 20 сентября в Бирюлево Западном.

В лучших традициях: в Москве свадьба завершилась потасовкой со стрельбой

Фото: ИТАР-ТАСС/ Светлана Спирина

Свадьба в одном из московских кафе закончилась массовой потасовкой со стрельбой. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 20 сентября в Востряковском проезде в Бирюлево Западном.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что группа подвыпивших на свадьбе выходцев из Таджикистана по ошибке зашла в соседнее кафе, где отдыхали граждане Республики Азербайджан. Между мужчинами завязалась перепалка, в ходе которой было решено выяснять отношения на улице.

Разборки у заведения заметили друзья гостей со свадьбы и поспешили на помощь. Увидев воинственно настроенных «защитников» один из оппонентов выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

В результате инцидента были задержаны восемь человек — представители обеих конфликтовавших сторон. Примечательно, что мужчины отказались писать друг на друга заявления. Владелец оружия сообщил правоохранителям о его утере во время потасовки. Следователи по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодаре «пьяное» ДТП закончилось стрельбой.

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