Диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака

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Александр Просяник
Эксклюзив 24 227

Удивительно, но в список попали как каши быстрого приготовления, так и свежевыжатые соки.

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко в интервью 5-tv.ru назвала ТОП продуктов, которыми ни в коем случае нельзя завтракать. Они могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.

По словам специалиста, первым в списке вредного на завтрак стоят быстро завариваемые каши. Все дело в том, что такие каши не только быстро готовятся, но и быстро повышают уровень сахара в крови. После у человека выделяется гормон инсулин, который снижает этот сахар. А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть.

Помимо этого, в список также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, а также свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или нутеллой.

«На самом деле фрукты (в соках и смузи) содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса», — сказала диетолог, добавив, что количество сахара будет зависеть от используемых фруктов.

Ранее 5-tv.ru разъяснял, какие продукты могут спровоцировать развитие заболеваний. Многие состояния и заболевания требуют исключения из рациона определенных продуктов — но иногда их употребление может нанести серьезный вред организму.

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