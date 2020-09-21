Глава Росреестра рассказал Путину о реализации «гаражной амнистии»

Глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о реализации в стране «гаражной амнистии».

По словам руководителя ведомства, в России еще с советских времен остаются неоформленными должным образом свыше трех с половиной миллионов земельных участков и гаражей. Сложившаяся ситуация отрицательно влияет на жизнь автовладельцев и развитие муниципальных образований.

«Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать (эти участки и гаражи — Прим.ред.) по наследству», — цитирует Олега Скуфинского пресс-служба Кремля.

Руководитель Росреестра отметил, что ведомство уже подготовило и внесло в правительство законопроект, согласно которому россияне смогут в упрощенном порядке оформить права на землю и гаражи. Олег Скуфинский заверил главу государства, что работа над проектом «гаражной амнистии» должна быть завершена до конца текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России обсуждают введение почасового МРОТ.