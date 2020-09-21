«Интересный ход»: член общественной палаты РФ Малькевич поддержал Тарзана

Президент Фонда защиты национальных ценностей России Александр Малькевич выступил на стороне стриптизера Тарзана в его претензиях к государственным телеканалам. Стриптизер процитировал сделанное им заявление по поводу шумихи на фоне измены Сергея Глушко своей жене, певице Наташе Королевой.

Слова Малькевича Тарзан выложил в комментариях к своему новому посту в микроблоге Instagram. Член общественной палаты РФ согласился с Наташей Королевой и Тарзаном относительно важного пункта.

«Нет никакого права у государственного телевидения создавать желтый контент за наши деньги. За государственный счет! — написал Малькевич. — Миллиарды рублей из бюджета идут в качестве субсидий на федеральные каналы, а они, в свою очередь, ежедневно показывают нам что-то совершенно запредельное в эфире».

Журналист указал, что подобная практика нормальна для кабельных и частных телеканалов.

«Но когда за госсчет вместо формирования общественного мнения нам показывают едва ли не секс в прайм-тайм — согласитесь, появляются вопросы», — уточнил он.

Instagram @tarzan___official

Таким образом, Тарзан нашел частичную поддержку после своего недавнего громкого видео. В нем он назвал преступниками всех, кто собирает и публикует информацию о частной жизни людей.

Однако многие подписчики и пользователи сети с мнением Тарзана не согласились.

«А что же ты только сейчас об этом заговорил?»;

«Все бы ничего, если бы вы сами не выставляли свою жизнь напоказ. Дешевый пиар, видимо, вас забавляет»;

«Интересный ход — перевод проблемы в другое русло», — саркастически написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что матери Тарзана стало плохо из-за новостей о его изменах.