В Госдуме оценили законопроект о всероссийской реновации ветхого жилья

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Татьяна Меркер
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Региональным властям хотят разрешить принимать собственные решения о сносе и реконструкции жилых домов.

В Госдуме оценили законопроект о всероссийской реновации ветхого жилья

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

В Госдуму внесли проект федерального закона, регулирующего комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья. Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что законопроект встретил противоречия.

В случае принятия закона, властям субъектов разрешат принимать собственные решения о сносе и реконструкции жилых домов. Такая практика на данный момент действует в столице.

Сергей Пахомов отметил, что при этом важно дать четкое определение понятию «ветхое жилье», сообщили «Известия». Это поможет исключить снос неаварийных домов по «собственной воле». При этом снос здания должны разрешить минимум две трети собственников и арендаторов, а жильцам должна быть предоставлена денежная компенсация или равноценное жилье в том же районе.

«Самый главный вопрос, на котором будет сконцентрировано наше внимание при рассмотрении этого законопроекта, — это вопрос соблюдения жилищных прав граждан. Ни в коем случае это право не должно пострадать, тем более при реализации подобных проектов», — сказал Пахомов.

Подобный законопроект уже вносился в Госдуму в 2018 году, но был отозван из-за критики, в частности, главой комитета по жилищной политике Галиной Хованской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детские сады.

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