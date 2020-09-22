Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге

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Свои интеллектуальные способности продемонстрируют около 600 старшеклассников из разных уголков мира.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak, 5-tv.ru

В Петербурге открылась Международная математическая олимпиада. Россия принимала престижный научный турнир уже пять раз, но впервые он проходит в городе на Неве. За победу борются 600 старшеклассников из более чем ста стран мира.

Нашу сборную представляют шестеро талантливых школьников. Целую неделю участники будут решать сложнейшие задачи - все это в онлайн-формате. Победителей объявят 28 сентября.

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