Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге

В Петербурге открылась Международная математическая олимпиада. Россия принимала престижный научный турнир уже пять раз, но впервые он проходит в городе на Неве. За победу борются 600 старшеклассников из более чем ста стран мира.

Нашу сборную представляют шестеро талантливых школьников. Целую неделю участники будут решать сложнейшие задачи - все это в онлайн-формате. Победителей объявят 28 сентября.