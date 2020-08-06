Певица Зара едва не лишилась 1,7 миллиона за эксклюзивное фото в Instagram

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Виктория Андреева
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Звезде огласили приговор по делу о нарушении авторских прав.

Певица Зара едва не лишилась 1,7 миллиона за эксклюзивное фото в Instagram

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Крупный штраф присудили певице Заре за нарушение авторских прав на эксклюзивное фото. Суд над селебрити состоялся в четверг, 6 августа, в одном из судов Петербурга.

Дело Зары напрямую связано с французским фотографом Феийадом де Шовен Франсуа Режи Дионисом. В октябре 2017 года певица пришла на фотосессию для обложки журнала Cosmopolitan, которая состоялась в московском театре Геликон-опера на Большой Никитской улице. После звезда без разрешения опубликовала эксклюзивный кадр, сделанный Деонисом, на собственном сайте, YouTube-канале, рекламной афише, Instagram, а также клипе.

Возмутившись, фотограф потребовал от Зары немедленно выплатить компенсацию за нанесенный ему «моральный вред». Феийад выставил счет на сумму 1,7 миллиона рублей. В суде требования «пострадавшего» удовлетворили частично.

«Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Феийада де Шовена Франсуа Режи Диониса к певице Заре. Суд взыскал с Мгоян (Зафира Мгоян — полное имя певицы — Прим.ред.) компенсацию за нарушение авторского права на фотографию в размере 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — отмечалось в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерине Анастасии Волочковой пришлось распродавать имущество, чтобы расплатиться с многочисленными штрафами.

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