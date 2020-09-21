Горячее фото: Хайди Клум полностью обнажилась перед камерой, спрятав лишь лицо

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Анастасия Шадская
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Чересчур откровенный снимок появился в Instagram-аккаунте немецкой модели.

Фото, видео: Instagram @heidiklum

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум сделала фото полностью обнаженной. Горячий снимок, на котором прикрыты эмодзи лишь ее упругие ягодицы, появился на странице светской львицы в Instagram. В кадре 47-летня звезда лежит на полу рядом со своим домашним любимцем — огромным псом. Сексуальная поза, которую приняла знаменитость, позволяет оценить все изгибы подтянутого тела Хайди Клум. 

Автор фото — муж модели, не менее известный музыкант Том Каулитц.

«Давай, Антон!» — обратилась Хайди, очевидно, к развалившейся рядом собаке.

Instagram @heidiklum

Комментарии к посту у Клум уже некоторое время закрыты. Это помогает ей избежать потока негатива, который исходит от фолловеров. Раньше юзеры то и дело критиковали модель. Кому-то не нравились ее отношения с гитаристом, который младше жены на 16 лет. Другим — обилие смелых фото.

Свободное время модель и мать четверых детей часто проводит полуобнаженной. Ее часто ловили на отдыхе в смелом виде папарацци. Недавно пикантный кадр показала и сама Хайди. На своей странице в Instagram в сторис она выложила видео у бассейна, где сидела с мужем топлес.

Instagram @heidiklum

Хайди Клум начала свою модельную карьеру в 1998 году. С тех пор она не раз блистала на обложках журналов и участвовала в показах. Звезда также успела родить четверых детей — троих от второго мужа, певца Сила, а дочь от неудачных отношений чуть раньше. Бывший супруг с рождения растил малышку Лени и удочерил ее. С 2019 года Клум замужем за Каулитцем — братом-близнецом вокалиста его группы Tokio Hotel.

Ранее 5-tv.ru писал про другую обнаженную фотосессию Хайди Клум.

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