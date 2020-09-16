«Как можно быть такой идеальной?» — Оксана Фандера снялась в Сочи топлес

|
Валентин Черников
242

Поклонники остолбенели при виде 52-летней актрисы без верхней части купальника.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Instagram @veriga10

Дерзкое фото Оксаны Фандеры топлес стало неожиданностью для ее подписчиков в Instagram. 52-летняя актриса редко демонстрирует на камеру прелести своего тела, хотя и обладает завидной фигурой. В этом ее поклонники убедились при виде свежего снимка любимицы из Сочи.

Фандера прибыла в город-курорт для участия в фестивале «Кинотавр». В перерывах между рабочими встречами звезда экрана понежилась на солнце у Черного моря. Чтобы загар лег равномерно, знаменитость сняла верхнюю часть купальника. Этот момент запечатлел фотограф, и Фандера оказалась не против.

«Не все женщины опаздывают на свидание. Некоторые вообще не приходят», — кокетливо написала она под фото в посте.

Instagram @veriga10

Удачный кадр отметили 33 тысячи подписчиков Оксаны. В том числе певица Глюкоза, телеведущие Жанна Агалакова и Маша Малиновская, актрисы Мария Миронова, Елена Валюшкина и Мария Александрова.

«Восторг, разрыв, любовь»;

«Насколько это сексуально и невинно одновременно!»

«Как можно быть такой идеальной», — отреагировали сраженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Натали вызвала негодование фанатов, снявшись топлес в образе русалки.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.19
0.48 89.36
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
«Не было никаких измен»: жених Азизы высказался об отмене свадьбы певицой
10:18
Какие рекомендации дали участникам испытаний российской вакцины от коронавируса?
10:01
Акции Apple упали прямо во время презентации
9:52
Как общаться с закрывшимся в квартире ребенком? — рекомендации спасателя
9:34
Елена Кондулайнен перед инсультом заподозрила подсыпанный в бокал яд
9:22
Пуд сирийской соли: в Пальмире восстановили производство стратегического продукта

Сейчас читают

«А вот и он — Ваган Евгеньевич» — Петросян показал фото малыша
«Не буду вторым Ефремовым» — Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Вдову и тяжело больную дочь Баталова «обчистили» до копейки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок