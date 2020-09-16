Дерзкое фото Оксаны Фандеры топлес стало неожиданностью для ее подписчиков в Instagram. 52-летняя актриса редко демонстрирует на камеру прелести своего тела, хотя и обладает завидной фигурой. В этом ее поклонники убедились при виде свежего снимка любимицы из Сочи.

Фандера прибыла в город-курорт для участия в фестивале «Кинотавр». В перерывах между рабочими встречами звезда экрана понежилась на солнце у Черного моря. Чтобы загар лег равномерно, знаменитость сняла верхнюю часть купальника. Этот момент запечатлел фотограф, и Фандера оказалась не против.

«Не все женщины опаздывают на свидание. Некоторые вообще не приходят», — кокетливо написала она под фото в посте.

Instagram @veriga10

Удачный кадр отметили 33 тысячи подписчиков Оксаны. В том числе певица Глюкоза, телеведущие Жанна Агалакова и Маша Малиновская, актрисы Мария Миронова, Елена Валюшкина и Мария Александрова.

«Восторг, разрыв, любовь»;

«Насколько это сексуально и невинно одновременно!»

«Как можно быть такой идеальной», — отреагировали сраженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Натали вызвала негодование фанатов, снявшись топлес в образе русалки.