«Все нормально, братишка»: в сети появилось возможное видео ссоры Бузовой и Манукяна
Слухи о трещине в отношениях звездной пары обрастают все новыми подробностями.
Фото: Instagram @buzova86
Поклонники Давида Манукяна и Ольги Бузовой подозревают, что в отношениях звездной пары не все так гладко. Несколько дней назад они заметили, что телеведущая удалила почти все совместные снимки с возлюбленным и перестала выкладывать с ним сторис. А блогер то и дело публикует новые грустные посты, в которых жалуется на апатию и плохое настроение.
На этом фоне в сети появилось еще одно возможное доказательство разлада в паре. Telegram-канал «Публичности» опубликовал видео, снятое очевидцем, на котором слышно, как девушка с голосом, похожим на Бузову, кричит за кадром на своего благоверного. Через некоторое время мужчина, напоминающий Манукяна, замечает свидетеля ссоры и на вопрос, что происходит, отвечает:
«Мы просто ссоримся, разговариваем. Все нормально, братишка».
При этом в голосе и интонации угадывается манера Манукяна. На вопрос, является ли кричащая девушка Ольгой Бузовой, мужчина отвечает, что «да». Очевидец также успел заснять участников ссоры. На одном из фото изображена девушка в красном спортивном костюме, сильно похожая на Бузову.
Вместе с тем подлинность этих кадров пока ничем не подтверждена.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров узнал в отношениях Бузовой и Манукяна себя с Пугачевой в молодости.
- 17 сент
- «Пиар-ход?» — Манукян попросил поддержки после удаления Бузовой их совместных фото
- 12 сент
- Киркоров увидел в отношениях Бузовой и Манукяна себя с Пугачевой в молодости
- 8 сент
- Все-таки вместе? Бузова показала поцелуй с Манукяном в лифте
- 4 сент
- Фанат Бузовой, захвативший заложников в «Альфа-банке», признан невменяемым
- 28 авг
- Названы имена российских звезд, потерпевших миллионные убытки
- 27 авг
- Продюсирующая Бузову компания отказалась от бренда Buzwine
- 25 авг
- «Голубая кровь»: Ольга Бузова нашла в своей генеалогии дворянские корни
- 23 авг
- Новый тренд? Настя Каменских сделала челку-шторку вслед за Бузовой
- 19 авг
- «Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»: в сети обсуждают новый клип Бузовой
- 18 авг
- «Муж-мэр и трое детей»: Асмус, Бородина и Бузова узнали свое будущее по приложению
Читайте также
72%
1.01 90.01
1.05
Нашли ошибку?