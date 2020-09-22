«Все нормально, братишка»: в сети появилось возможное видео ссоры Бузовой и Манукяна

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Молодцова Анна
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Слухи о трещине в отношениях звездной пары обрастают все новыми подробностями.

«Все нормально, братишка»: в сети появилось возможное видео ссоры Бузовой и Манукяна

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поклонники Давида Манукяна и Ольги Бузовой подозревают, что в отношениях звездной пары не все так гладко. Несколько дней назад они заметили, что телеведущая удалила почти все совместные снимки с возлюбленным и перестала выкладывать с ним сторис. А блогер то и дело публикует новые грустные посты, в которых жалуется на апатию и плохое настроение.

На этом фоне в сети появилось еще одно возможное доказательство разлада в паре. Telegram-канал «Публичности» опубликовал видео, снятое очевидцем, на котором слышно, как девушка с голосом, похожим на Бузову, кричит за кадром на своего благоверного. Через некоторое время мужчина, напоминающий Манукяна, замечает свидетеля ссоры и на вопрос, что происходит, отвечает:

«Мы просто ссоримся, разговариваем. Все нормально, братишка».

Telegram @publichnosti

При этом в голосе и интонации угадывается манера Манукяна. На вопрос, является ли кричащая девушка Ольгой Бузовой, мужчина отвечает, что «да». Очевидец также успел заснять участников ссоры. На одном из фото изображена девушка в красном спортивном костюме, сильно похожая на Бузову.

Вместе с тем подлинность этих кадров пока ничем не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров узнал в отношениях Бузовой и Манукяна себя с Пугачевой в молодости.

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