Киркоров увидел в отношениях Бузовой и Манукяна себя с Пугачевой в молодости

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Софья Зуева
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Многие предполагают, что рэпер использует ведущую «Дома-2» для собственной раскрутки. Однако поп-король российской эстрады считает иначе.

Киркоров увидел в отношениях Бузовой и Манукяна себя с Пугачевой в молодости

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Филипп Киркоров долгое время работал с музыкантом Давидом Манукяном над совместной песней и клипом и успел узнать его поближе. О том, какой рэпер за кадром и какие у него отношения с Ольгой Бузовой, поп-король российской эстрады рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант», сообщает Starhit.ru

«Там правда любовь! Я это видел. Искренние чувства», — убежден исполнитель хита «Зайка моя».

Артист отметил, что отношения Давы и Бузовой похожи на его союз с примадонной Аллой Пугачевой. Рэпер, как и Филипп когда-то, усердно работает над своей карьерой ради своей возлюбленной.

«Они мне напомнили мои прошлые отношения с… Великой», — признался Киркоров.

Также он объяснил, как живется парам, в которых один из партнеров более знаменит.

«Когда ты находишься в отношениях с известным человеком, который в какой-то степени превосходит тебя по популярности и многому другому, ты хочешь доказать ей и остальным, что ты достоин этого человека», — считает артист.

Успех к Манукяну пришел не сразу. Еще несколько лет назад он жил в Новосибирске и, как многие простые парни, прошел через период боли и страданий. Музыкант отмечает, что именно навалившиеся проблемы заставили его изменить жизнь, переехать в столицу и усердно трудиться.

«Ночью взял билеты, полетел в Москву, жил у родственников — десять человек в двушке и все получилось. Вот, пожалуйста, я с Киркоровым», — вспомнил Дава.

С Ольгой Бузовой блогер встречается почти год. Как признается артист, она его очень мотивирует и во всем поддерживает. А именно этого зачастую не хватает людям, которые в какой-то момент решили изменить свою жизнь на 180 градусов, чтобы добиться успеха.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Ольга Бузова отметили 13 месяцев совместных отношений.

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