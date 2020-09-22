Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге
Эксперты «Общественного контроля» проверили состав продукта на прилавках магазинов.
Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com
Специалисты организации «Общественный контроль» обнаружили на прилавках петербургских магазинов подделки сливочного масла, выдаваемого за оригинальный продукт, сообщили «Санкт-Петербургские ведомости».
Производители указывали ложную информацию о составе на упаковке, чтобы ввести покупателей в заблуждение. При этом вместо сливочного масла они придавали маргарин и спред (аналог сливочного масла — Прим.ред.) с содержанием пальмового масла.
Исследование нескольких образцов продукта в лаборатории показали, что пять производителей занижают долю жира. Также в их «сливочном масле» содержатся вредные трансизомеры, которые не усваивает человеческий организм. Их количество не превысило категоричных двух процентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ведущие аналитики бьют тревогу из-за низкой урожайности подсолнечников, что может привести к подорожанию подсолнечного масла и семечек.
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