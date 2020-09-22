Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге

Специалисты организации «Общественный контроль» обнаружили на прилавках петербургских магазинов подделки сливочного масла, выдаваемого за оригинальный продукт, сообщили «Санкт-Петербургские ведомости».

Производители указывали ложную информацию о составе на упаковке, чтобы ввести покупателей в заблуждение. При этом вместо сливочного масла они придавали маргарин и спред (аналог сливочного масла — Прим.ред.) с содержанием пальмового масла.

Исследование нескольких образцов продукта в лаборатории показали, что пять производителей занижают долю жира. Также в их «сливочном масле» содержатся вредные трансизомеры, которые не усваивает человеческий организм. Их количество не превысило категоричных двух процентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ведущие аналитики бьют тревогу из-за низкой урожайности подсолнечников, что может привести к подорожанию подсолнечного масла и семечек.