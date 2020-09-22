Ситуацию с уликами в деле Навального прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами прокомментировали ситуацию с уликами в деле блогера Алексея Навального. Он заявил, что правоохранительные органы столкнулись со сложностями в расследовании этого инцидента. Во многом, трудности возникли при получении данных. Песков отметил, что необходимые улики увезли сопровождающие Навального, стараясь скрыть правду.

«Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что «важно понять: сознательно они пытаются скрыть какие-то улики или не сознательно».

При этом Песков отказался объяснять требование блогера вернуть ему изъятую в день госпитализации одежду. По словам Навального, штаны и куртка являются очень важными вещдоками в деле.

«Вы знаете, при всем уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся, не наш профиль», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite.