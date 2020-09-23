Копия деда: Как выглядит и чем занимается внук Андрея Миронова?

Сын 47-летней Марии Мироновой вырос копией ее отца Андрея Миронова. Об этом рассказала в программе Бориса Корчевникова мама актрисы и вдова народного артиста Екатерина Градова.

«Старший, Андрей, очень похож на своего знаменитого деда Андрея Миронова. При этом у него другой талант, другая пластика, он растет совсем другим», — отметила исполнительница роли радистки Кэт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 23 Янв 2019 в 10:08 PST

Наследник звезды работает в Театре имени Вахтангова и уже снимается в кино. Его братику Федору скоро исполнится год. По словам Градовой, малыш пошел в маму, растет веселым, обаятельным и артистичным.

Исполнительница роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» пообщалась с ведущим на темы, которые ее дочь обычно избегает. В частности, завела речь о нынешнем муже Марии и отце Федора Андрее Сороке. Молодой человек — тезка и ровесник ее 28-летнего сына. Он бывший актер, работал в Губернском театре, сыграл несколько эпизодических ролей в сериалах «Кухня», «Охота на дьявола», «Мент в законе-9». Сейчас работает директором по развитию русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями.

«Они же живут все вместе, у них с Машей потрясающая семья, официальный брак. Он бизнесмен, предприниматель. Удивительный, необыкновенный человек, прямо на редкость. Маше с ним очень повезло. Больше сказать не могу — дочка не позволит», — сказала Градова.

Ранее 5-tv.ru писал, что могло спасти Андрея Миронова, по мнению его вдовы Екатерины Градовой.