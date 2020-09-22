В Смольном объяснили обязанность школ устраивать «слежку» за детьми в соцсетях

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 38

Педагоги школ Петербурга теперь должны мониторить соцсети учеников и искать среди них «экстремистов».

Фото, видео: www.globallookpress / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Школы Санкт-Петербурга получили рассылку из администрации города. В письме значился алгоритм действий педагогов по уведомлению соответствующих органов о причастности учащихся к экстремистским объединениям. Простыми словами, учителей обязали пристально следить за учениками, в том числе в социальных сетях, и искать среди них «экстремистов», «футбольных хулиганов» и «сатанистов».

В социальных сетях начались бурные обсуждения «алгоритма», в том числе с явно негативными эмоциональными высказываниями. Многие пользователи даже сравнили эту практику с доносами времен СССР. Родители предположили, что учителя добавятся к их детям в друзья во всех социальных сетях, чтобы регулярно мониторить их профили. «Неугодные» записи и комментарии они будут скриншотить и тут же отсылать в правоохранительные органы, что на деле не совсем верно.

Пресс-секретарь Комитета по образованию Даниил Борисов специально для 5-tv.ru объяснил, с какой целью администрация города наложила на классных руководителей «дополнительные обязательства».

Соцсети

Борисов отметил, что это письмо не обязывает учителей строго следить за своими учениками в интернете, скорее «быть бдительными» к поведению детей. К тому же, педагогам часто приходится контактировать с детьми в социальных сетях по «рабочим вопросам» — отправить лекционный материал, список дополнительной литературы и прочее. Особенно активно это практиковалось в период дистанционного обучения.

«Учитель, конечно, заметит, если на странице его ученика будет появляться какая-то сомнительная, провокационная или откровенно противозаконная информация», — пояснил Даниил Борисов.

В случае обнаружения подозрительных материалов в Комитете по образованию уверены, что решить проблему в школе постараются «педагогическими методами».

«Поговорить с ребенком, с его родителями, попробуют выяснить, что стало причиной этой публикации и постараются объяснить, почему так делать не стоило», — сказал пресс-секретарь Комитета по образованию.

Направленный учителям документ отвечает на вопросы, что делать, если педагогические методы не помогают, или материалы через страницу ребенка распространяют третьи лица. А также в письме разъясняется, какая именно информация может считаться «экстремисткой».

Соцсети

Направленный в школы города документ отвечает на вопросы, что делать в случае, если педагогические методы не помогают, или материалы через страницу ребенка распространяют третьи лица. А также в письме разъясняется, какая именно информация может считаться «экстремисткой».

Отмечается, что рекомендации для учителей разработаны по поручению прокуратуры города совместно со специалистами центра «Э».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если ребенок стал жертвой буллинга или дразнит других.

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