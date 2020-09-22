С экрана в психиатрию: что известно о гулявшей голой телеведущей Хильде Кармен
Девушка была задержана на проезжей части и доставлена в лечебницу для душевнобольных.
Фото, видео: Instagram @hilda_karmen, @georgerudenya; ВКонтакте @ramenskoe_zhukovskiy_lyubertsy
Хильда Кармен снималась в сериале жизни криминальных авторитетов, вела программу о путешествиях на одном из федеральных каналов, но реальную известность ей принесла недавняя голая прогулка по проезжей части в Раменском. Итак, что же известно о судьбе и причинах откровенного перформанса 27-летней актрисы.
Задолго до обнаженной прогулки
Хильда Кармен родилась в Москве и закончила обычную школу в «спальнике». До 2017 года училась в Школе драмы Германа Сидакова и параллельно с этим пробовала себя в моделинге. Кармен даже снялась в рекламных роликах для известного банка, сети быстрого питания и оператора связи.
С 2014 года Хильда Кармен пыталась с переменным успехом пробиться в кино. Из «солидного»: роль в сериале «Качели» режиссера Владимира Зинкевича. Восьмисерийная драма повествует об обратной стороне жизни бандитов и «воров в законе».
Два года назад Хильда стала ведущей нового тревел-шоу на канале «ТВ-3» под названием «Знания и эмоции». В рамках программы девушка и ее соведущий путешествовали по разным странам и городам мира, освещая их с точки зрения эмоционального подхода.
Буквально недавно Кармен начала вести программу «Удиви меня» на том же федеральном канале, и удивить у нее действительно получилось.
«Босиком по мостовой»
Накануне соцсети облетел видеоролик, где полностью голая женщина, разгуливает по проезжей части в подмосковном Раменском. Видео вызвало большой резонанс, а некоторые пользователи даже узнали в обнаженной барышне актрису и телеведущую Хильду Кармен.
После впечатляющего перформанса на дороге, за девушкой прибыла карета скрой помощи. При задержании девушка громко кричала:
«Гоша, я люблю Вас! Я люблю Вас! И я люблю Вас, помогите мне!»
Многие предположили, что ее эксцентричное поведение вызвано злоупотреблением запрещенными веществами. Однако, как стало известно 5-tv.ru, предварительно, в ее крови не нашли следов каких-либо запрещенных препаратов. Вероятно, у телеведущей произошел нервный срыв.
Кто всему виной?
Пользователи сети надели шляпу охотника за оленями, закурили трубку и попытались раскрывать дело, о ком вспомнила девушка в последние минуты перед задержанием. Предположили, что «Гоша» — это муж Хильды Кармен — продюсер Георгий Руденя. В сети он известен как сын губернатора Тверской области Игоря Руденя.
Известно, что в жизни супругов возникали проблемы. В частности, теледиву отказывались принимать родственники супруга, на что сетовала сама Хильда. Девушка жаловалась фолловерам, что бывшая жена Георгия настроила против нее всю семью возлюбленного.
«Люди живут в своём выдуманном мире, не верят, что сын выбрал жену и сам затащил ее в ЗАГС (они думают, что Гоша в моей секте), Саша, видимо, уже год как не может принять, что рассталась с Гошей, и он теперь мой муж, из семьи его никто не уводил (когда мы познакомились, они уже разошлись)», — делилась Кармен.
Юзеры предположили, что нервный срыв и, как следствие, прогулка голышом по проезжей части Раменского, произошла на фоне серьезных проблем и скандалов в семье Кармен и ее мужа.
Как стало известно 5-tv.ru, сейчас Хильда находится в психоневрологическом диспансере. Медики оказывают ей необходимую помощь. Именно там ее обнаружили родственники, видеться с пациенткой им не запретили. Девушке разрешены передачи нескоропортящихся продуктов в безопасной посуде.
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