«У нас со студенческой скамьи роман»: Почему Панкратов-Черный женился на любимой женщине спустя 40 лет?

Александр Панкратов-Черный впервые рассказал о свадьбе. Почему актер и его возлюбленная 40 лет не заключали официальный брак? Из-за чего артист долгое время не общался с отцом супруги? И как поменялась жизнь пары после долгожданного события? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Легендарный актер удивил поклонников неожиданной новостью. Оказывается, он уже несколько лет официальной женат. Народный артист и его любимая женщина Юлия Монахова прожили вместе 40 лет и только после этого решили оформить свои отношения.

«У нас со студенческой скамьи роман, все», — рассказала актер.

«Какое-то не взрослое поведение. Для меня понятие мужчины — это, прежде всего, ответственность», — выразил мнение актер Евгений Стебловв.

Александр и Юлия познакомились во время учебы во ВГИКе: он учился на режиссерском факультете, она — на киноведческом. Своим обаянием Панкратов-Черный покорил не только Юлию, но и ее маму. Вот только отец девушки — знаменитый кинооператор Владимир Монахов, чарам не поддался. Александр Васильевич делится: именно из-за плохих отношений с потенциальным тестем, поход в ЗАГС пришло отложить. По словам артиста, Монахов невзлюбил его с первой встречи.

«Он говорил: „Ну, казачок! Хорошо карьеру начинаешь!“ То есть, только ВГИК окончил, а я же из Сибири и вот на те! Дочку лауреата Ленинской премии в жены охмурил», — поделился он.

Тогда еще начинающий актер Панкратов-Черный пришел к уже успешному деятелю искусства и хотел просить руки его дочери, но реакция метра была жесткой.

«Он в ответ на мое предложение ехидно ухмыльнулся. В общем, оскорбил меня. Я плюнул, хлопнул дверью и ушел. А Юля, будущая супруга, собрала вещи и за порог», — рассказал Александр Васильевич в интервью «Комсомольской правде».

В итоге Монахов отбил у молодого человека желание играть свадьбу. Долгое время они не виделись.

«Мы шестнадцать с половиной лет с Юлей без квартиры болтались», — рассказал актер.

Общение возобновилось лишь после того, как Александр Васильевич и Юлия стали родителями.

«Помирились с ним, когда у меня сын родился. Внук. Ну тогда: „Все, Сашка, давай“», — поделился Панкратов-Черный историей о примирении с тестем.

К сожалению, спустя три года после рождения сына звездной пары, Владимира Монахова не стало. Но обиженный из-за обвинений в меркантильности Панкратов-Черный, не торопился вести любимую под венец и еще много лет собирался с мыслями. И, наконец, дозрел.

«Самое главное что в голове, самое главное что в сердце. Если они решили через 40 лет штамп поставить, да ради бога», — прокомментировал актер Алексей Огурцов.

Артист делится: штампы в паспортах их жизнь не поменяли. Ведь почти полвека назад он понял, что сделал правильный выбор и ни разу в нем не усомнился.

«Ну вот, у меня жена со знаком качества. Без брака, да. Господь сотворил и я стараюсь этого не нарушать — сотворенное господом богом», — рассказал актер о своей жене Юлии.