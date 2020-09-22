Анна Семак показала результат теста на коронавирус

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Алиса Маркова
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Днем 22 сентября супруга главного тренера «Зенита» заявила, что у нее пропало обоняние.

Анна Семак показала результат теста на коронавирус

Фото: Instagram @annas_secret_garden

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мать семерых детей, известная блогер и модель Анна Семак показала результат теста на коронавирус. Ранее днем во вторник, 22 сентября, супруга главного тренера ФК «Зенит» заявила, что у нее пропало обоняние. Она также отметила, что сдала тест на COVID-19 и теперь находится в режиме ожидания.

Instagram @annas_secret_garden

Ближе к вечеру пришли радостные вести — коронавируса у Анны нет. Об этом супруга Сергея Семака сообщила в разделе сторис на своей страничке в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, с какими симптомами столкнулась жена футбольного тренера, а также рискует ли «Зенит» пропустить матч со «Спартаком».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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