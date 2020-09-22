Анна Семак показала результат теста на коронавирус
Днем 22 сентября супруга главного тренера «Зенита» заявила, что у нее пропало обоняние.
Фото: Instagram @annas_secret_garden
Мать семерых детей, известная блогер и модель Анна Семак показала результат теста на коронавирус. Ранее днем во вторник, 22 сентября, супруга главного тренера ФК «Зенит» заявила, что у нее пропало обоняние. Она также отметила, что сдала тест на COVID-19 и теперь находится в режиме ожидания.
Ближе к вечеру пришли радостные вести — коронавируса у Анны нет. Об этом супруга Сергея Семака сообщила в разделе сторис на своей страничке в Instagram.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, с какими симптомами столкнулась жена футбольного тренера, а также рискует ли «Зенит» пропустить матч со «Спартаком».
- 22 сент
- «Пропало обоняние»: жена главного тренера «Зенита» инфицирована коронавирусом?
- 22 сент
- О чем будет речь Путина на Генассамблее ООН
- 22 сент
- Вакцина от коронавируса центра «Вектор» будет зарегистрирована к 15 октября
- 22 сент
- Клин клином: ученый обнаружил болезнь, которая может дать иммунитет к COVID-19
- 21 сент
- У второго добровольца выявили побочный эффект от вакцины AstraZeneca
- 21 сент
- В Роспотребнадзоре ответили возможно ли повторное введение ограничений
- 21 сент
- В аптеках Москвы начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»
- 21 сент
- Пафос важнее правды: Байден рассказал о 200 миллионах умерших в США от COVID-19
- 21 сент
- Ждать самоизоляции? В Европе стремительно растет число инфицированных COVID
- 21 сент
- Кому противопоказана прививка от коронавируса? — ответ иммунолога
Читайте также
72%
0.23 89.48
-0.53
Нашли ошибку?