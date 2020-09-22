Рядом с телами сына и матери в Москве нашли предсмертную записку

Тела мужчины и женщины обнаружили в Десеновском поселении Новой Москвы. Рядом с ними лежала предсмертная записка за подписями Антона и Валентины Сердий. В ней от лица покойного говорилось, что причиной трагедии стала потеря частного дома.

«Мы строили этот дом 30 лет и вложили в него наши души и большую часть жизни. Я не в состоянии морально перенести эту личную трагедию и решил добровольно уйти из жизни. Моя мама не сможет выжить без меня, так как на меня завязаны все функции по организации нашей совместной жизни, поэтому вынуждена пойти моим же путем», — сказано в письме.

Как уточняют источники 5-tv.ru, когда-то семья приобрела земельный участок под строительство дома в месте, непредназначенном для частных построек. Позже стало известно, что через эту территорию должна проходить новая трасса. Хозяева дома пытались оспорить прокладку шоссе через суд, но не смогли отстоять дом. Автор записки обвинил в трагедии коррупционеров, «изменивших в своих целях направление дороги».

Полицию к месту происшествия вызвал друг Сердия. Валентина Сердий попросила его приехать незадолго до случившегося. Когда приятель прибыл на место, Антон попросил подождать в машине, а сам зашел обратно домой и закрылся. После этого гость услышал два выстрела.

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