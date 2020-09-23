Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

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Эксперты отметили важность документов, закрепляющих в федеральном законодательстве новые нормы Конституции,

Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей, 5-tv.ru

Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции. Инициативы затрагивают работу правительства, Конституционного суда, ФСБ, Службы внешней разведки, а также Прокуратуры и Уполномоченного по правам человека. Внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей Рабочей группы по поправкам в Конституцию и будут рассматриваться в Госдуме в осеннюю сессию.

«Здесь наказание тяжелое — устанавливается срок лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Надеемся, что эти нормы будут применяться крайне редко, они скорее будут служить охраной суверенитета, Конституции и законодательства», — подчеркнул депутат Госдумы Павел Крашенинников.

По словам авторов инициативы, оба документа закрепляют в федеральном законодательстве новые нормы Конституции, которые были поддержаны большинством граждан во время Общероссийского голосования. Эксперты отмечают последовательность и высокий темп рассмотрения этих документов.

«Это развитие той темы, которая уже была в свое время, несколько месяцев назад, принята Государственной Думой. Тогда были приняты поправки в закон об экстремизме, которые учитывали положения новой Конституции, сейчас это вопрос о безопасности, то есть мы развиваем тему — как узаконить, как в законодательные акты внести рабочие функции по новым статьям, внесенным в Конституцию», — отметил политолог Дмитрий Солонников.

В ближайшее время Госдума приступит к рассмотрению большого пакета законопроектов по изменениям в Конституции.

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