«Старая только я»: Брежнева в откровенном топе напросилась на комплименты

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Анастасия Шадская
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В подписи к новому посту в Instagram поп-дива пожаловалась на свой возраст.

Фото, видео: Instagram @ververa

Известная певица Вера Брежнева пожаловалась на возраст под новым постом на своей странице в Instagram. Звезда назвала себя «старой», чем вызвала возмущение подписчиков. Свою публикацию артистка сопроводила коротким видео, в процессе которого успела показать идеальную фигуру, осиную талию и похвастаться плоским животом. 

«Новая осень, новые съемки. Новый топ, новый пиджак, новый мейк. Старая только я», — пошутила экс-солистка «ВИА Гры».

Instagram @ververa

Очевидно, такие жалобы были не более, чем легким кокетством Веры. Но поклонники все равно поспешили написать ей множество комплиментов, чтобы их любимица отбросила все дурные мысли. 

«Вы все такая же очаровательная, стильная и восхитительная»;

«Огненно, что сказать»;

«Вечно молодая»;

«Хочу быть такой же старой»;

«Вера-супер, Вера-прелесть, Вера-очарование, Вера-самая лучшая!» — отметили юзеры. 

Певица недавно подозревала у себя коронавирус. Но все обошлось, и теперь она готовится к выступлениям.

Ранее 5-tv.ru выкладывал фото старшей дочери Веры Брежневой в бикини.

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