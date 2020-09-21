Психолог предсказала итог брака Петросяна с Брухуновой

Ничего хорошего из брака юмориста Евгения Петросяна с молодой женой Татьяной Брухуновой не выйдет, считает психолог Вероника Степанова. Она обвинила шоумена в эгоистичности, от которой в будущем пострадает его новорожденный сын Ваган.

Своим видением ситуации Степанова поделилась на своем YouTube-канале.

«Согласитесь, довольно эгоистично в 75 лет завести ребенка. Понимать, что, возможно, не встретишь своего ребенка из первого класса, не сможешь побывать на его свадьбе, не увидишь его выпускной», - отметила она.

Степанова не одобрила такое поведение даже для потенциальных долгожителей, ведь мальчик может просто стесняться пожилого отца перед сверстниками в детском саду и школе.

«Ты будешь уже не дедушка, а прадедушка», — отрезала Степанова.

Специалист не видит и будущего в отношениях самой четы. В этом возрасте удовольствие от молодой жены рядом получает только сам Петросян, считает она. Тогда как для Брухуновой минусов с каждым годом больше, чем плюсов. Особенно сложно будет, когда придет старость, полагает психолог.

«Он поступает по отношению к своей жене довольно жестоко. Одно дело делать так со своей бабкой, с которой ты пуд соли съел, а другое дело — перед молодой девочкой», - подчеркнула она.

Психолог сделала и другой неутешительный прогноз для пары. Если развода и не будет, супруги начнут отдаляться, несмотря на наличие малыша. Инициатором, скорее всего, будет выступать именно Петросян.

«Богатые дедульки часто так делают. Они насладятся, пока могут, а потом разъедутся. Они тихонько, как старые волки, уходят умирать в одиночестве, — пояснила свою позицию Степанова. — Вроде как он ее держит где-то, не бросает, но не дает ей строить свою личную жизнь. Это тоже эгоистично».

Ранее 5-tv.ru писал про идиллические фото молодой жены Петросяна с прогулки с их сыном.