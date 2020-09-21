Психолог предсказала итог брака Петросяна с Брухуновой
В день своего 75-летия юморист сообщил, что снова стал отцом.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Ничего хорошего из брака юмориста Евгения Петросяна с молодой женой Татьяной Брухуновой не выйдет, считает психолог Вероника Степанова. Она обвинила шоумена в эгоистичности, от которой в будущем пострадает его новорожденный сын Ваган.
Своим видением ситуации Степанова поделилась на своем YouTube-канале.
«Согласитесь, довольно эгоистично в 75 лет завести ребенка. Понимать, что, возможно, не встретишь своего ребенка из первого класса, не сможешь побывать на его свадьбе, не увидишь его выпускной», - отметила она.
Степанова не одобрила такое поведение даже для потенциальных долгожителей, ведь мальчик может просто стесняться пожилого отца перед сверстниками в детском саду и школе.
«Ты будешь уже не дедушка, а прадедушка», — отрезала Степанова.
Специалист не видит и будущего в отношениях самой четы. В этом возрасте удовольствие от молодой жены рядом получает только сам Петросян, считает она. Тогда как для Брухуновой минусов с каждым годом больше, чем плюсов. Особенно сложно будет, когда придет старость, полагает психолог.
«Он поступает по отношению к своей жене довольно жестоко. Одно дело делать так со своей бабкой, с которой ты пуд соли съел, а другое дело — перед молодой девочкой», - подчеркнула она.
Психолог сделала и другой неутешительный прогноз для пары. Если развода и не будет, супруги начнут отдаляться, несмотря на наличие малыша. Инициатором, скорее всего, будет выступать именно Петросян.
«Богатые дедульки часто так делают. Они насладятся, пока могут, а потом разъедутся. Они тихонько, как старые волки, уходят умирать в одиночестве, — пояснила свою позицию Степанова. — Вроде как он ее держит где-то, не бросает, но не дает ей строить свою личную жизнь. Это тоже эгоистично».
Ранее 5-tv.ru писал про идиллические фото молодой жены Петросяна с прогулки с их сыном.
Читайте также
82%
1.01 90.01
1.05
Нашли ошибку?