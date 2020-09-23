МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором

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Экипаж станции уже вернулся к выполнению обычных обязанностей.

Фото, видео: globallookpress.com /NASA, 5-tv.ru

Международная космическая станция оказалась в опасности из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом. Специалисты обнаружили космический мусор в нескольких километрах от МКС. Чтобы избежать аварии, экипажу пришлось временно укрыться в корабле «Союз».

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Они изменили орбиту станции, чтобы совершить маневр уклонения от космического мусора.

К этой минуте опасность уже миновала — маневр был успешно завершен несколько часов назад. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн. Он также отметил, что за этот год МКС уже трижды оказывалась в опасности столкновения с космическим мусором.

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