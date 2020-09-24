Новый рекорд: Россиянка погрузилась на глубину 65 метров на одном вдохе
Нырнувшая в карстовое озеро в Кабардино-Балкарии Ольга Давыдова призналась, что чувствует себя хорошо.
Фото, видео: www.globallookpress / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru
Около 65 метров на одном вдохе. Российская спортсменка Ольга Давыдова установила мировой рекорд по погружению с задержкой дыхания в пресной воде.
Все происходило на Голубом озере в Кабардино-Балкарии. Рекорд зафиксировали международные специалисты. Кроме того, за спортсменкой наблюдали врачи и спасатели.
По словам близких Ольги Давыдовой, после рекордного погружения в карстовое озеро в Кабардино-Балкарии она чувствует себя хорошо. И, по всей, видимости, готовится к покорению новых глубин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 90-летний москвич прыгнул с высоты 200 метров.
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