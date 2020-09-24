Новый рекорд: Россиянка погрузилась на глубину 65 метров на одном вдохе

Эфирная новость 26

Нырнувшая в карстовое озеро в Кабардино-Балкарии Ольга Давыдова призналась, что чувствует себя хорошо.

Фото, видео: www.globallookpress / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru

Около 65 метров на одном вдохе. Российская спортсменка Ольга Давыдова установила мировой рекорд по погружению с задержкой дыхания в пресной воде.

Все происходило на Голубом озере в Кабардино-Балкарии. Рекорд зафиксировали международные специалисты. Кроме того, за спортсменкой наблюдали врачи и спасатели.

По словам близких Ольги Давыдовой, после рекордного погружения в карстовое озеро в Кабардино-Балкарии она чувствует себя хорошо. И, по всей, видимости, готовится к покорению новых глубин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 90-летний москвич прыгнул с высоты 200 метров. 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:50
Мужчина напал на главу Минздрава Камчатки в кабинете
1:38
Самая маленькая в России: как все помещается в квартиру на 6,6 «квадратов»
1:30
Депутат Госдумы скончался от коронавируса
1:03
Новый рекорд: Россиянка погрузилась на глубину 65 метров на одном вдохе
0:56
Федорин день: что можно и нельзя делать 24 сентября
0:42
Путин поздравил работников атомной отрасли с предстоящим праздником

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет в любви и деньгах в октябре 2020 года
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок