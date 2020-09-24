Новый рекорд: Россиянка погрузилась на глубину 65 метров на одном вдохе

Около 65 метров на одном вдохе. Российская спортсменка Ольга Давыдова установила мировой рекорд по погружению с задержкой дыхания в пресной воде.

Все происходило на Голубом озере в Кабардино-Балкарии. Рекорд зафиксировали международные специалисты. Кроме того, за спортсменкой наблюдали врачи и спасатели.

По словам близких Ольги Давыдовой, после рекордного погружения в карстовое озеро в Кабардино-Балкарии она чувствует себя хорошо. И, по всей, видимости, готовится к покорению новых глубин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 90-летний москвич прыгнул с высоты 200 метров.