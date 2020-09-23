«Взял и согласился» — певица Калашникова об измене ее бойфренда с мужчиной

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Татьяна Меркер
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Девушка раскрыла ошеломляющие обстоятельства расставания с бывшим партнером.

«Взял и согласился» — певица Калашникова об измене ее бойфренда с мужчиной

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Певица, актриса и модель Анна Калашникова одна воспитывает маленького сына, а общественность до сих пор не знает, кто является отцом мальчика. Этот факт и многие другие подробности личной жизни Калашникова тщательно скрывает, лишь недавно она решилась приоткрыть завесу тайны в интервью для YouTube-канала «Точки NадИ».

Певица рассказала ведущей шоу о предательстве со стороны любимого человека, а именно: его измене с двойняшками и мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации.

Калашникова поведала, что ее избранник был богат и хорош собой. По его просьбе, она часто приглашала знакомых звезд на корпоративы и вечеринки.

«Сначала эти двойняшки начали писать моему мужчине, предлагать тройничок. Он отказывался, показывал мне эти сообщения, смеялся. А потом взял и согласился. Конечно, я была шокирована, но простила. А спустя несколько месяцев узнала, что он проводил время и с тем ведущим», — поделилась знаменитость.

Актриса призналась, что она особенно тяжело переживала случившееся потому, что ее предали и близкие люди. Теперь девушка с осторожностью относится к выбору своего окружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег в месяц требуется Анна Калашниковой на содержание себя и ребенка.

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