Прямая трансляция выступления Владимира Путина перед Советом Федерации

В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с членами Совета Федерации, которая приурочена к возобновлению работы сенаторов.

При информации пресс-службы главы государства, это будет первая встреча Путина с верхней палатой парламента после внесенных изменений в Конституцию России в ходе общероссийского голосования 1 июня. К слову, ряд статей главного закона страны регламентирует деятельность Совета Федерации. Они также подверглись изменениям.

Так, согласно закону, Главы федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения ЧС, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом РФ после консультаций с Советом федерации. Совфед также сможет прекращать полномочия судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов по представлению президента. Число судей Конституционного суда при этом сократится с 19 до 11.

Помимо всего прочего, согласно поправкам в Конституцию, премьер-министру РФ, его заместителям, а также федеральным министрам и другим руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям федеральных госорганов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной думы и судьям будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также зарубежные денежные счета.

Внести изменения в Основной закон страны ранее предложил президент России. Всенародное голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, за них высказались 77,92% российских граждан, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля 2020 года.

Как сообщалось ранее 5-tv.ru, накануне президент внес в Госдуму законопроекты по поправкам к Конституции.