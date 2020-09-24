Осенняя сессия Совета Федерации: Что обсудил Путин с сенаторами?

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Встреча стала первой после внесения изменений в Конституцию, одобренных во время всероссийского голосования чуть больше двух месяцев назад.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

С решения кадровых вопросов открылась сегодня осенняя сессия Совета Федерации. Сенаторы избрали двух первых заместителей председателя верхней палаты.

На эти посты назначены: Андрей Турчак — секретарь генерального совета «Единой России», а также новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, ранее он работал полномочным представителем правительства в Совфеде.

Сегодня же с отчетом о социально-экономическом развитии страны перед сенаторами выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, российская экономика начинает постепенно восстанавливаться после кризисного периода. И это благодаря оперативно принятым мерам. На поддержку населения и пострадавших отраслей из бюджета было затрачено более четырех триллионов рублей.

«Удалось локализовать кризис, он не приобрел всеохватывающего системного характера, как это было в 2008–2009 годах. Реальная заработная плата по стране в целом сохранила положительную динамику — около 2% к прошлому году, что является важнейшим фактором поддержания как реальных доходов населения, так и потребительского спроса», — отметил первый заместитель председателя правительства РФ, Андрей Белоусов.

По словам вице-премьера, правительству удалось удержать макроэкономику. Инфляция прогнозируемая — 3,6%. Это позволяет Центробанку снизить ключевую ставку и поддержать кредитный рынок, в том числе ипотеку.

И сегодня президент принял сенаторов впервые после изменений, внесенных в Конституцию. Речь о пакете законопроектов, который регламентирует деятельность Верхней палаты парламента. Как уже заявил президент суть инноваций на десятилетия зарегистрировать основы устойчивого развития страны. В Совфеде законопроект должны рассмотреть до конца ноября.

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