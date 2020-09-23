Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле пообещал выполнить в полном объеме все обязательства перед россиянами по социальной поддержке.

«Хочу особо подчеркнуть, несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального медицинского страхования, пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут безусловно выполнены», — заверил глава государства.

Материнский капитал

Владимир Путин отметил, что материнский капитал в РФ будет подвергаться ежегодной индексации. В частности, с 1 января 2021 года его размер увеличится практически на 23 тысячи рублей — до 639 тысяч 432 рублей. Сумма выплаты семьям при появлении на свет первого ребенка составит порядка 484 тысяч рублей.

Поддержка семей с доходом ниже прожиточного минимума

Российский лидер на встрече с сенаторами потребовал от правительства разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума.

«В общей сложности эти меры поддержки охватывают четыре миллиона 850 тысяч детей до семи лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что с 1 января 2020 года дотацию получают и семьи с детьми от трех до семи лет включительно. В настоящее время ее размер равен половине регионального прожиточного минимума — в среднем 5,5 тысячи рублей.

Места в детских садах

Глава государства дал поручения Кабмину и сенаторам подвергнуть анализу текущую ситуацию с местами в детских садах для детей до трех лет. Владимир Путин признал, что в регионах из-за пандемии коронавируса намеченные планы в этой области в полном объеме реализовать не удалось.

Российский лидер потребовал до конца 2020 года наверстать отставание от графика и уже в 2021 году предоставить места в яслях всем малышам, которые в этом нуждаются.

Выплаты учителям и классным руководителям

Владимир Путин обязал министерство просвещения, сенаторов и другие профильные ведомства тщательным образом отслеживать ситуацию с выплатами учителям и классным руководителям. По его словам, педагоги, начиная с сентября 2020 года, должны получать дотации в размере пять тысяч рублей за работу с детьми. Глава государства подчеркнул, что средства должны вовремя дойти до адресатов.

«Никакие срывы здесь недопустимы и даже не обсуждаются. Все должно быть сделано в срок», — потребовал российский лидер.

Горячее питание в школах

Президент РФ Владимир Путин дал поручение профильным министерствам и Общероссийскому народному фронту осуществлять контроль над обеспечением школьников горячим питанием. Особое внимание, по словам главы государства, следует уделить малокомплектным школам, где существуют сложности в организации процесса.

«С 1 сентября текущего года мы стали на системной основе решать задачу обеспечения горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. В результате более семи миллионов детей получат бесплатное горячее питание», — сказал Владимир Путин.

В случае отсутствия возможности оснащения школ необходимым оборудованием, питание детей должно быть организовано в других близлежащих объектах или обеспечена доставка провизии в учебные заведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин анонсировал повышение пенсии в 2021 году.