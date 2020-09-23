Россия расширила перечень невъездных граждан Евросоюза

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Валентин Черников
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МИД РФ отреагировал на санкции ЕС ответным «черным» списком.

Россия расширила перечень невъездных граждан Евросоюза

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия расширила перечень граждан государств Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Такое решение Москва приняла в ответ на конфронтационную позицию Брюсселя, о чем сообщил МИД РФ.

«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза. Представительству Европейского союза в РФ направлена нота МИД России, информирующая о данном шаге», — говорится в сообщении.

Представители министерства добавили, что в последнее время ЕС отметился рядом недружественных шагов в отношении страны и российских граждан. По мнению сотрудников МИД, Брюссель расширяет свой санкционный инструментарий в обход международных норм, «под надуманными и порой абсурдными предлогами». Отмечается, что в случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии, Москва оставляет за собой право на применение заявленных мер, пишет «Утро.уу».

Ранее 5-tv.ru писал, что власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом. Представители европейских государств расценили выборы в Белоруссии и состоявшуюся инаугурацию главы республики как поддельные.

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