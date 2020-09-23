Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию коронавируса

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Валентин Черников
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Премьер-министр провел встречу с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

Фото, видео: Евгений Биятов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Реакцию Всемирной организации здравоохранения на пандемию оценил премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства провел встречу с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. В своей речи глава кабмина положительно охарактеризовал действия организации в борьбе с распространением каронавируса.

«Мы придаем особое значение координирующим усилиям ВОЗ, направленным на преодоление последствий коронавирусной инфекции, обеспечение эффективной работы национальных систем здравоохранения. Мы исходим из того, что реакция организации на пандемию была своевременной, профессиональной, адекватной», — заявил Мишустин.

По словам премьера, Россия разделяет стратегические цели ВОЗ и выступает в поддержку ведущей роли организации в международном сотрудничестве в области охраны здоровья, эпидемиологического благополучия людей. Председатель правительства напомнил, что РФ в качестве одного из мировых лидеров в области здравоохранения принимает активное участие в глобальных и региональных мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВОЗ зафиксировала рекордный недельный прирост случаев коронавируса.

Тема:
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