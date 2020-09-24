Минобороны Швеции обвинило российские военные корабли в нарушении границы

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Светлана Александрова
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Инцидент якобы произошел еще 14 сентября к юго-западу от Гетерборга.

Минобороны Швеции обвинило российские военные корабли в нарушении границы

Фото: ТАСС / Невар Виталий

Министерство обороны Швеции обвинило в нарушении границ российские военные корабли. Как сообщает РИА Новости, в заявлении оборонного ведомства Королевства говорится, что 14 сентября два судна ВМФ России якобы незаконно вошли в территориальные воды Швеции к юго-западу от Гетерборга.

«Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды», — цитирует агентство заявление Минобороны Швеции.

В интервью местному телевидению министр обороны страны Петер Хультквист заявил, что российские корабли находились в шведских территориальных водах в течение 11 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте с российским кораблем в проливе между Швецией и Данией, произошедшем утром 23 сентября. Противолодочное судно «Казанец» получило пробоину в результате столкновения с рефрижератором, шедшим под флагом Маршалловых островов.

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