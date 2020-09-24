🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Искусство — это не просто форма выражения, это катализатор внутренней алхимии. Никто не понимает этого лучше вас, Рак. Сегодня подходящий день для того, чтобы слиться с космическими течениями, соблазнить Музу и изобразить на холсте свои сокровенные чувства. Пока вы занимаетесь этим, откажитесь от идеи совершенства. Оставаясь верным своей душе, вы сможете установить подлинную связь с окружающими.

Наши мнения о жизни других основаны на наших суждениях, а не на истине. Вспомните об этом, выдохните токсичные эмоции и вдохните любовь. Более открытое общение с окружающими — лучший способ найти правильные решения.

Для вас наступило время прорыва, Телец. Скалы, стоявшие на вашем пути, рушатся, открывая дорогу вперед. Помните, что и путешествие, и пункт назначения одинаково важны. Поблагодарите Вселенную за уроки, которые вы усвоили на этом пути. По ту сторону гор — совершенно новая возможность, которая на шаг приблизит вас к мечте. Удача на вашей стороне. Но будьте бдительны: правильный шаг необходимо сделать в нужное время.

Ваши отношения с искусством и самовыражением претерпевают серьезную эволюцию в результате пробуждения и вдохновляют окружающих взглянуть на мир по-другому. Оставайтесь в этой магии и посвятите день созданию целого из частиц пространства. Помните, что именно ваша уникальность выделяет вас из толпы.

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Поговорим о зависимостях, токсичных паттернах и отношениях снова и снова. Вы застряли в бесконечной петле, Лев? Вам кажется, что из нее нет выхода? Может ли недостаток силы воли быть причиной того, что вы не можете сделать шаг в правильном направлении? Вселенная призывает вас перестать оправдываться и провести внутреннюю работу. Если на этом этапе вам нужна поддержка извне, подумайте о том, чтобы обратиться к целителю, психологу или терапевту.

Космический совет: вы сами стоите на пути собственного роста.

♍ Дева

Возможностей для бизнеса предостаточно, но нельзя класть яйца в слишком много корзин. Выберите ту, которая больше всего соответствует цели вашей души, и положитесь на интуицию. Помните: не знать всего — это нормально, в жизни редко бывает руководство. Не бойтесь экспериментировать с тем, чего никогда раньше не делали. Если вы думали о том, чтобы взять ученика, который будет развивать ваше видение, время пришло.

Космический совет: не бойтесь экспериментировать.

♎ Весы

Всегда есть несколько способов двигаться вперед. Не поддавайтесь иллюзии ограничений. Попробуйте взглянуть на препятствие с другой точки зрения, и вы найдете творческое решение. Любовь и другие опьяняющие эмоции появятся сегодня на вашем горизонте. Вам предоставляется возможность пережить любовную лихорадку. Не сопротивляйтесь болезни, помните о прежних историях, которые помешали вам испытать величие этого простого словам из шести букв.

Космический совет: не сопротивляйтесь любовной лихорадке.

♏ Скорпион

Тот факт, что вы долгое время поступали определенным образом, не означает, что вы обязаны продолжать идти по тому же пути. Немного измените ситуацию, позвольте себе отправиться в неизведанное. В результате этого эксперимента вы начнете развиваться по-новому. Для некоторых возможно открытие нового бизнеса. Не ограничивайте себя правилами игры. Умение импровизировать на ходу поднимет вашу карьеру на новый уровень.

Космический совет: немного измените ситуацию.

♐ Стрелец

Вселенная призывает вас осознавать свои мысли, слова и действия. таким образом вы сохраните пространство для развития вашей души. Равновесие и гармония также будут для вас важными темами сегодня. Верьте, что конфликты разрешатся мирным путем, как только вы выйдете за пределы своего эго. На любовном поприще сегодня некоторые из вас обнаружат, что их тянет к кому-то с золотым сердцем. Вселенная хочет, чтобы вы освободили место для духовой связи — сейчас. Космический совет: освободите место для духовной связи.

♑ Козерог

Это время принятия решений, Козерог. Но прежде сделайте шаг назад и оцените имеющиеся перед вами варианты. Найдите баланс между головой и сердцем, как вы умеете это делать, и не увлекайтесь своими эмоциями. Помните, что дело не всегда в священных текстах и ​​древних ритуалах. Такая простая вещь, как садоводство, может оказаться на недосягаемой высоте, если вы вложите в нее совою душу.

Космический совет: прежде чем принять решение, найдите баланс между головой и сердцем.

♒ Водолей

Вы можете винить обстоятельства сколько угодно, но правда в том, что вы единственный, кто стоит на пути собственного успеха, Водолей. Помните, человек — это не остров, единомышленники в этом путешествии помогут вам свернуть горы. Обуздайте свое эго и найдите способ работать с командой, а не против нее.

Космический совет: знайте, когда нужно обуздать свое эго.

♊ Рыбы

Внимательно присмотритесь к идее, которая не дает вам покоя последнее время. Пора предпринять конкретные действия, чтобы воплотить ее в жизнь. Не ждите, пока кто-нибудь подтвердит ваш следующий шаг или даст добро. Это ваша история, Рыбы, сделайте ее бестселлером! Хороший способ получить поток творческих сил — потратить некоторое время на медитацию или размышление.

Космический совет: пора воплощать идею в жизнь.

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