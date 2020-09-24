Видео: последствия пожара в Новороссийске на горе Колдун

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Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен сегодня по всему Краснодарскому краю.

Фото, видео: ТАСС / Kyle Grillot; 5-tv.ru

Больше полусотни спасателей этой ночью тушили крупный природный пожар в Новороссийске. Пламя вспыхнуло на горе Колдун. Местные жители оперативно вызвали спасателей. К этой минуте возгорание удалось локализовать.

Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен сегодня по всему Краснодарскому краю. Также он действует и в Якутии - там никак не могут справиться с возгораниями в тайге. Огонь за сутки уничтожил больше 400 гектаров леса. Опасность задымления в населенных пунктах миновала, но теперь в республику пришла другая беда. Жаркая и сухая погода спровоцировала пожары на полях, где заготавливают корм для скота. Уже сгорело больше 900 тонн сена. 

И новые запасы, по словам фермеров, делать уже поздно. Власти Якутии решили купить корма у соседних регионов. Точный ущерб, который нанесла стихия сельхоз-угодьям, еще предстоит посчитать.

 

 

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