Утечку воздуха на МКС планируют искать в российском сегменте
В «Роскосмосе» отметили, безопасности экипажа МКС, так же как и самой станции ничего не угрожает.
Фото, видео: globallookpress.com / Roscosmos, 5-tv.ru
Последствия уклонения МКС от космического мусора, возможно, не прошли бесследно. Не успел экипаж спрятаться от опасности в российском сегменте МКС, как после маневра там решили начать поиски утечки воздуха. О том, что станция теряет кислород, стало известно еще год назад.
Сейчас утечка составляет 220 граммов воздуха в сутки - объем небольшой, но даже микроскопическое отверстие может привести к катастрофе. Причину потери кислорода безуспешно искали в американском сегменте. И вот теперь настала очередь российской части МКС. Экипаж планирует проверить герметичность люков на станции и найти пробоину с помощью ультразвукового течеискателя.
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