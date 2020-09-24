Во время акции протеста в Минске пострадали несколько ОМОНовцев

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Правоохранители накануне работали в усиленном режиме. Митингующие собирались небольшими группами в основном в центре столицы.

Фото, видео: ТАСС / STR; 5-tv.ru

Минувшей ночью на улицах Минска вновь было неспокойно. Правоохранители работали в усиленном режиме. Митингующие собирались небольшими группами в основном в центре столицы. Правда, как заявили в МВД республики, вопреки распространяемой информации — слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты против них не применялись. Задерживали лишь особо активных нарушителей, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома несколько сотрудников милиции получили ранения во время акции протеста. Также правоохранители ведут розыск тех, кто кидал в ОМОН бутылки и овощи.

Надо отметить, что этой ночью на улицы вышли не только противники, но и сторонники Александра Лукашенко. Накануне во Дворце независимости прошла инаугурация вновь избранного президента.

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