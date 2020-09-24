В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа

В России с 24 сентября изменились правила для приезжающих в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, прибывшие в страну из-за границы россияне обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов исследования.

«До получения результатов лабораторногo исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительствa (пребывания)», — говорится в тексте постановления.

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Помимо прочего, Роспотребнадзор обязал работодателей ставить в известность выезжающих за границу сотрудников о необходимости соблюдения мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие защитные маски нельзя использовать.