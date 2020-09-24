Судьба театра: Смогут ли две труппы расколовшейся «Таганки» объединиться под руководством Алексимовой

Судьба столичного театра «Содружество актеров Таганки» остается неопределенной после смерти его худрука Николая Губенко. Как сообщает сайт KP.RU, сразу после его похорон из департамента культуры пришло письмо с предложением объединиться с Театром на Таганке, которым руководит Ирина Апексимова, однако идея была встречена труппой весьма холодно.

Раскол в некогда едином театре случился еще в 1993 году, когда вернувшийся из эмиграции худрук Юрий Любимов ввел новую систему работы с артистами — по контракту, на западный манер. Это понравилось далеко не всем служителям Мельпомены и Талии, появилась группа актеров, которые предпочли отделиться, образовав «Содружество актеров Таганки». С тех пор появились сторонники идеи объединения театров. К ним относится и нынешний директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

«Я всегда говорила, что это самое логичное — вернуть единый театр, которым он был изначально», — говорит актриса.

По ее словам, это предложение она озвучивала еще покойному Губенко, но он его категорически отверг. Против высказывались и актеры: во-первых, многих пугает перспектива срочных контрактов, когда ты рискуешь в любой момент оказаться без работы, во-вторых, слияние чревато появлением большой и трудно управляемой организации. Возглавить ее, по данным издания, планирует сама Апексимова. Ее планировалось представить труппе в качестве худрука нового объединенного театра уже 15 сентября, но в последний момент встречу отменили.

«Департамент культуры дал нам два месяца на выживание. Мы должны доказать, что, несмотря на COVID-19, „шахматную рассадку“ и другие сложности, к нам в театр идут зрители. У нас было уже три собрания коллектива. Мы будем бороться за себя. До декабря пообещали нас не трогать», — рассказал актер «Содружества» Виталий Вашедский.

В самом «Содружестве» новым руководителем хотели бы видеть отнюдь не Апексимову. Одним кандидатом называют народного артиста Евгения Герасимова — он был другом покойного Губенко. Другой претендент — режиссер Владимир Завикторин, но его кандидатуру в департаменте даже не рассматривали. Там склоняются к идее объединения, так как это выгоднее, как минимум, с точки зрения оптимизации. В любом случае решение о судьбе театра должны принять до декабря.

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