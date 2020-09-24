«Его состояние уже необратимое»: Цымбалюк-Романовская о здоровье Джигарханяна

|
Молодцова Анна
56

Бывшая жена народного артиста СССР заявила, что его изолировали от окружающего мира.

«Его состояние уже необратимое»: Цымбалюк-Романовская о здоровье Джигарханяна

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о состоянии народного артиста СССР. По ее словам, на последних фото актер выглядит не лучшим образом. Как считает пианистка, в организме Джигарханяна начинают происходить необратимые изменения из-за большого количества болезней.

«Ему что говорят, он так и воспринимает. Недавно видела свежие фото Армена Борисовича. К сожалению, они подтверждают все мои худшие опасения: его состояние крайне тяжелое и уже необратимое, к сожалению. На фотографиях у него отсутствующий взгляд. Либо ему все равно, кто с ним рядом находится, либо он не очень понимает, кто эти люди», — сказала она в интервью «АиФ».

Цымбалюк-Романовская заявила, что актеру поменяли номера телефонов, а потом и вовсе отобрали, чтобы он не мог ни с кем связаться. Она подчеркнула, что у него постоянно меняются сиделки, а с друзьями он почти не общается. По ее словам, некие «мелкие» бизнесмены, знакомые с Джигарханяном много лет, изолировали его от общества. Она отметила, что Джигарханян всегда сможет переехать в их общую квартиру, которую он когда-то ей отписал, но считает, что артиста к ней просто не допустят.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян были женаты полтора года. Разница в возрасте между супругами составила 43 года. После развода актер крайне нелестно отзывался о бывшей жене, обвинив ее в воровстве.

В июне 2020 года Джигарханян попал в больницу, как ходили слухи, с инсультом. Однако позже стало известно, что актер проходил кардиологическое обследование. До этого народный артист перенес три инсульта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская сделала фото в купальнике под мостом.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Российский писатель предложил номинировать Путина на Нобелевскую премию мира
12:27
Как автомобилисты смогут сэкономить на топливе? — отвечает эксперт
12:24
Пять фактов о Вячеславе Войнаровском
12:23
Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. Есть пострадавшие
12:20
Названы продукты, которые не рекомендуется употреблять в отелях Турции
12:18
«Его состояние уже необратимое»: Цымбалюк-Романовская о здоровье Джигарханяна

Сейчас читают

«Друзья пустили»: Прилучный показал шикарный особняк, где живет с Карпович
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок