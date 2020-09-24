Успеть до первого числа: Что изменится в жизни россиян в октябре?

Со следующего месяца начинают отменять нововведения, установленные в связи с пандемией коронавируса. К чему стоит заранее подготовиться до наступления 1 октября?

Пенсии и пособия — только на карту «Мир»

С 1 октября пенсии и все детские пособия, в том числе по беременности и родам, будут начисляться только на карту «Мир», пишет «Утро.ру». Сюда относятся также и другие соцвыплаты — по безработице, временной нетрудоспособности чернобыльцам и другие. Тем, кто еще не успел оформить карту, стоит поторопиться. Вместе с тем это правило не затронет тех, кому деньги начисляются на сберкнижку или доставляются почтой. Они продолжат получать пособия и пенсии по старой схеме.

Получение пособий на детей

Родителям, не получившим единовременные пособия на детей, выделенные в связи с эпидемией коронавируса, стоит поторопиться. С 1 октября прекращается прием заявлений на такие выплаты. Те, кто еще не оформлял заявку, смогут получить ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей для детей до трех лет и десяти тысяч рублей с детьми от трех до 16 лет.

Кроме того, из-за пандемии в апреле упростили порядок получения ежемесячных выплат на первого или второго ребенка с года до двух лет. Если с 1 апреля до 1 октября пособия назначались автоматически без подачи заявления, то со 2 октября начинает действовать старая система. Иными словами, снова придется подавать все необходимые документы.

Изменения в выплатах безработным

Со следующего месяца отменяется повышенное пособие по безработице, установленное в период пандемии. Это правило касается и индивидуальных предпринимателей, признанных безработными. Ранее представители этой категории, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020-го, получили право на пособие в размере 12 130 рублей. Такие средства им выделялись в течение трех месяцев, но с 1 октября они будут получать привычную сумму пособий, сообщают «Дни.ру».

Особенности получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Субсидии по коммунальным платежам снова будут устанавливаться на полгода. Для последующего продления нужно будет доказывать право на получение льготы. В период с 1 апреля по 1 октября 2020 года субсидию автоматически предоставляли в том же размере на шесть месяцев, если ее срок истекал.

Введение маркировки парфюмерной продукции и фототоваров

С 1 октября производители и импортеры духов и туалетной воды, а также фотоаппаратов и вспышек для съемки обязаны наносить на товары средства маркировки. Соответственно, продавцы должны будут иметь оборудование для считывания кодов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин анонсировал повышение пенсии в 2021 году.