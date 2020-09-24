We can't have a baby: на Западе в тренде новый челендж с «метанием» детей
От новых затей в TikTok могут серьезно пострадать малыши.
Фото, видео: globallookpress.com / uwe umstätter, TikTok @bennysoliver
Зарубежные блогеры придумали новый челлендж ради собственной вирусной популярности. В их роликах начали напрямую участвовать дети, и это не очень безопасно для них. Все дело вот в чем: у популярного американского рэпера вышла песня Baby.
«No baby, we can't have a baby (Нет детка, мы не можем иметь ребенка — Прим. ред.)», — читает музыкант.
Родители не придумали ничего лучше, чем бросать своих детей за пределы кадра под эти строки. Некоторые понимают, чем это чревато, поэтому клали малышей на что-то мягкое. Однако в большинстве случаев неизвестно куда «выбрасывают» своих детей блогеры. Практически в 90% случаев камера, с которой снимается видео, сильно трясется.
В комментариях под видео с челленджем, который уже с легкостью можно назвать вирусным, люди в прямом смысле злятся на безответственных родителей, подвергающих опасности самое дорогое, что у них есть ради популярности в интернете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Россию была популярная среди подростков страшная интернет-забава «подожги друга». Делалось это все ради лайков и славы.
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