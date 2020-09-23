Деньги, слава, криминал: чем знаменит рэпер Эллей, арестованный после ДТП

Участник резонансного ДТП в центре Москвы рэпер Эллей (настоящее имя — Эльмин Гулиев), успел прославиться и до печально известной аварии.

По информации сайта KP.RU он родился в Баку. Около пяти лет назад молодой человек перебрался в российскую столицу. В Москве амбициозный парень стал выступать в ночных клубах. Эллей работал диджеем, а на досуге сочинял песни. В 2018 году исполнитель записал несколько собственных треков в стиле рэп и заявил о начале сольной карьеры.

Сегодня у рэпера насчитается 17 треков, которые пользуются популярностью в соцсетях. В их числе «Мальвина», «Рафаэлло», «По подъездам», «Просто танцуй» и «Пьяным молодым». В том же 2018-м его композиция «Тону» стала официальным саундтреком сериала «Толя-робот». В марте этого года Эллей выпустил клип на песню «Венера», набравший почти 400 тысяч просмотров на YouTube.

Помимо успехов в творческой карьере артист имеет и уголовное прошлое. По данным правоохранителей, около десяти лет назад Гулиев получил судимость за грабеж, но отделался условным сроком. Впоследствии молодой человек еще не раз имел проблемы с законом — до недавнего ДТП он имел 49 нарушений правил дорожного движения, но всякий раз отделывался административным наказанием.

На этот раз следствие настаивает на уголовной ответственности за нарушение ПДД в состоянии наркотического опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. За такое преступление рэперу может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Впрочем, Эллей уже признал вину, раскаялся и старается сделать все, чтобы смягчить будущий приговор.

21 сентября Infiniti с рэпером за рулем двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Проехав на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание.

В результате одна из пострадавших в аварии лишилась голени, у нее оторвалась почка, а другой человек находится в тяжелом состоянии. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эллей на два месяца заключен в СИЗО.