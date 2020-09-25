Странные посты Бритни Спирс в Instagram все больше беспокоят ее фанатов. Последняя публикация 38-летнеей певицы вызвала недоумение ее подписчиков. Поп-звезда выложила снимок, на котором лежит на берегу океана в соломенной шляпе и бикини. Она подняла ноги вверх, а руки развела в сторону, изобразив, по ее словам, перевернутую букву «Т».

Фото Бритни не вызвало удивления поклонников, зато подпись к нему заставила задуматься о ее психическом состоянии. На первый взгляд текст Спирс представляет собой поток сознания.

«Нет, это не „Just a Touch of Rose“ или „RED“ (творческие проекты Бритни — Прим.ред.). Это просто я… в самом общем понимании — Бритни! Эй… пока вы там… переверни фотографии вверх ногами, и ты обнаружишь, что это „Т“! Для учителя… чай… тест… завтра… время… два… десять… инструмент… попытка… спасибо… они… я имею в виду, мы можем продолжать перечислять целый день, верно?! И вообще… кто был вашим любимым учителем в школе… и что вы учили?» — написала певица.

Instagram @britneyspears

Поп-дива не раз упоминала в предыдущих постах некий «Проект „Роза“» и другие вариации его названия. Такие публикации она сопровождала снимками в одном и том же красном топе либо украшениями из роз, а порой — изображениями цветка. Однако фолловеры до сих пор не понимают, в чем суть этого проекта, и что артистка пытается до них донести.

На основании подобных, казалось бы, зашифрованных посланий в США развилось целое общественное движение под названием «Свободу Бритни». Многие интернет-пользователи поддерживают конспирологическую теорию, что Спирс с помощью Instagram отправляет тайные сигналы о помощи.

Звезда с 2008 года находится под опекой отца Джейми Спирса, поскольку испытывает проблемы с психикой. В прошлом ей ставили биполярное расстройство, которое отягощалось нарко- и алкозависимостью. По решению суда, 68-летний Спирс полностью контролирует финансы и другие аспекты жизни дочери. Последователи Бритни считают, что родитель держит певицу в заложниках и эксплуатирует ради ее богатства. Слухи об этом подогрело майское заседание суда по делу об опеке, на котором певица потребовала пересмотреть опекунство.

«Черт возьми, что творится с твоими подписями?»

«Если она на самом деле пишет все это, нам следует забеспокоиться»;

«Клянусь, она пытается нам что-то сказать с помощью кодов и подсказок. Если вы читаете это, вы не одна!» — откликнулись в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс взволновала фанатов новым видео со странными танцами.