Врачи дают положительный прогноз по состоянию матери погибшего в ДТП актера Жулина

Состояние матери разбившегося в ДТП актера Дмитрия Жулина остается тяжелым, но стабильным. По данным 5-tv.ru, врачи пытаются выводить женщину из медикаментозной комы, но это удается с трудом. У нее спутанное сознание, и дышать самой у нее не получается, поэтому женщину пока держат на ИВЛ. Тем не менее медики считают, что мать актера не умрет и уже через два-три дня придет в себя.

Смертельное ДТП с участием актера сериала «Александровский сад» Дмитрия Жулина произошло 21 сентября на 61-м километре трассы Владимир — Гусь Хрустальный — Тума. По предварительной информации, мужчина, управляя Renault Duster в нетрезвом состоянии, не предоставил преимущество пригородному автобусу.

В результате столкновения актер погиб на месте. Его мать, находившаяся в машине вместе с ним, была госпитализирована и введена в кому. Пассажиры автобуса не пострадали. Расследование аварии продолжается.

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