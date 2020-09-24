Врачи дают положительный прогноз по состоянию матери погибшего в ДТП актера Жулина

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Молодцова Анна
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Ранее женщина, находившаяся в машине сына в момент аварии, была введена в кому.

Врачи дают положительный прогноз по состоянию матери погибшего в ДТП актера Жулина

Фото: Kino-teatr.ru

Состояние матери разбившегося в ДТП актера Дмитрия Жулина остается тяжелым, но стабильным. По данным 5-tv.ru, врачи пытаются выводить женщину из медикаментозной комы, но это удается с трудом. У нее спутанное сознание, и дышать самой у нее не получается, поэтому женщину пока держат на ИВЛ. Тем не менее медики считают, что мать актера не умрет и уже через два-три дня придет в себя.

Смертельное ДТП с участием актера сериала «Александровский сад» Дмитрия Жулина произошло 21 сентября на 61-м километре трассы Владимир — Гусь Хрустальный — Тума. По предварительной информации, мужчина, управляя Renault Duster в нетрезвом состоянии, не предоставил преимущество пригородному автобусу.

В результате столкновения актер погиб на месте. Его мать, находившаяся в машине вместе с ним, была госпитализирована и введена в кому. Пассажиры автобуса не пострадали. Расследование аварии продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский.

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